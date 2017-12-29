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По какому графику почтовые отделения Тулы будут выдавать пенсии в январе 2018 года

По какому графику почтовые отделения Тулы будут выдавать пенсии в январе 2018 года

Пенсионный Фонд России по Тульской области напоминает жителям региона об изменении графика выплаты пенсий через отделения почтовой связи и банки.

В январе 2018 года выдача пенсий и других социальных выплат почтовыми отделениями начнется досрочно с 5 января и будет осуществляться в следующем порядке:

  • 5 января – за 5 января с доплатой за декабрь и за 7 января,
  • 6 января – за 6 января и 8 января.

Далее доставка пенсий будет производиться в соответствии с прежним графиком. Жителям, которые получают пенсии в «Сбербанке» ежемесячно 7 числа, выплаты уже перечислены. Оставшиеся выплаты будут произведены 12 и 21 января.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +4
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