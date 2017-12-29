Более 500 туляков в срок не оплатили штрафы ГИБДД

Все они привлечены к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

Сотрудники отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают, что в случае неуплаты административного штрафа за нарушение ПДД в течение 70 дней, сумма взыскании вырастает вдвое.

В отдельных случаях нарушителю может грозить административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, среди мер возможного наказания – обязательные работы и приостановления действий на пользование водительскими правами. Добросовестные граждане, оплачивающие штрафы вовремя, наоборот, могут получить скидку в 50%, если внесут деньги в течение 20 дней со дня вынесения соответствующего постановления.

Сведения об имеющихся задолженностях можно получить на сайтах Госавтоинспекции России, службы судебных приставов, а также на портале государственных услуг. Там же можно оплатить все штрафы. На этих же сервисах существует возможность оплаты административного штрафа.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют автовладельцам вовремя оплачивать административные штрафы, чтобы избежать негативных последствий.