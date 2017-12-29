Туляков проконсультируют по вопросам качества продуктов

Горячая линия Роспотребнадзора будет работать с 1 по 15 января.

Для консультирования граждан по вопросам качества пищевых продуктов и срокам годности Управление Роспотребнадзора по Тульской области организует работу горячей линии.

Туляков проконсультируют:

с 1 по 9 января с 9.00 до 17.00 по телефону 31-28-79;

с 10 по 15 января по будням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам: 37-32-57, 37-40-75.

Информацию о фальсифицированных продуктах можно получить на странице Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей по адресу zpp.rospotrebnadzor.ru.