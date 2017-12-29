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Для детей с особенностями развития в Тульском музее оружия устроили праздник

Для детей с особенностями развития в Тульском музее оружия устроили праздник

Ребятам вручили подарки.

28 декабря в зале Тульского государственного музея оружия прошел новогодний утренник для детей с особенностями развития из общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!».

В сюжетную программу на основе сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» были включены интерактивные игры у ёлки, веселые конкурсы, а также любимая всеми дискотека. Благодаря поддержке юных участниц волонтерского отряда «Крылья» все гости праздника чувствовали себя комфортно и уверенно. Завершилось торжество вручением подарков и традиционным общим фото.

Утренник состоялся при поддержке Тульского государственного музея оружия, ООО «Дар», ООО «Ривьера», компании «ЕВРАЗ», прихода храма Кирилла и Мефодия поселка Михалково.

НКО «Маленькая страна –Мы есть!» поддерживает семьи, в которых есть дети с нарушениями развития.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:13 +7
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