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Как развивался туризм в Тульской области в 2017 году
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как развивался туризм в Тульской области в 2017 году

28 декабря комитет Тульской области по развитию туризма подвел итоги работы.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов подчеркнул, что в последние годы отрасль стремительно развивается, о чем говорит двукратный рост турпотока в наш регион по сравнению с 2016 годом.

«Мы активно работаем с федеральным центром. В начале декабря комитет совместно с Федеральным агентством по туризму провел туристический форум „PROДвижение“, который объединил свыше 600 представителей органов исполнительной власти из 20 регионов России, представителей музейного и научного сообщества, туроператоров и турагентов, рестораторов и отельеров, ведущих экспертов в сфере маркетинга», — сказал председатель комитета.

Владимир Аллахвердов рассказал о новых проектах по развитию туризма в регионе. Например, была внедрена система лояльности для туристов — карта гостя Тульской области.

Реализована программа «Доступный туризм», благодаря которой около 2000 представителей социально незащищенных категорий граждан побывали на экскурсиях.

Забрендировано 60 единиц межрегиональных автобусов, которые уже сейчас курсируют в соседние регионы и своей яркой тематической оклейкой популяризируют туристский потенциал области.

При поддержке регионального правительства открылась новая фестивальная площадка «Среднерусская возвышенность», которая работала весь летний сезон и собрала порядка 50 тысяч посетителей.

В 2017 году Тульская область в числе первых включена в проект Ростуризма «Гастрономическая карта России», а также вошла в Координационный совет по промышленному туризму.

Кроме того, председатель комитета отметил инициативы организаций, продвигающих региональный турпродукт. Например, Тульский молочный комбинат выпустил новые этикетки продукции с изображением и описанием тульских достопримечательностей и с QR-кодом на аудиоэкскурсию по областному центру.

В этом году регион впервые вышел в финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», который ежегодно проводит Ростуризм. По итогам конкурсного отбора экскурсовод Тульского государственного музея оружия стал одним из лучших в России.

В завершение деловой части мероприятия Владимир Аллахвердов выразил признательность собравшимся за плодотворную совместную деятельность по развитию туризма, а также вручил благодарственные письма комитета за личный вклад в развитие отрасли.

вчера, в 20:17 0
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итоги 2017 годатуризм
Люди
Владимир Аллахвердов
Место
Тульская область

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