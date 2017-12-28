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Между Тулой и Москвой начал курсировать железнодорожный экспресс с ретрофотографиями

Между Тулой и Москвой начал курсировать железнодорожный экспресс с ретрофотографиями

Подвижной состав получил название «Люди и поезда. История в лицах».

Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Музеем Москвы запустила тематический экспресс с ретрофотографиями.  Сегодня, 28 декабря, он начал курсировать по маршруту Москва — Тула.
 
Поезд познакомит пассажиров с историей развития железнодорожного транспорта в России. Подвижной состав получил название «Люди и поезда. История в лицах». Его украшают 30 фотографий из архива Музея Москвы, созданных в период с 1904 по 1966 год.
 
На черно-белых снимках можно увидеть процесс строительства железных дорог, связывающих Москву с другими городами России, центральные столичные вокзалы в разные годы, поезда, которые отправлялись с этих вокзалов в начале и в середине XX века.
 
 
Кроме того, вагоны экспресса украсили портреты железнодорожников разных эпох, а также фотографии пассажиров, в том числе и знаменитых, отправлявшихся в путешествия с московских вокзалов.
 
 
«В оформлении поезда использованы исторические кадры из коллекции Музея Москвы дореволюционного и советского периодов. Запуск тематического поезда приурочен к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельской железной дороги, которое состоялось 30 октября 1837 года», — рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.
 
 
Среди пассажиров, запечатленных на снимках, можно увидеть первого в России обладателя нобелевской премии (по медицине) Ивана Павлова. На фото русский ученый идет по перрону Белорусского вокзала в сопровождении делегации. 
 
 
Есть и трогательные сцены прощания матерей со своими сыновьями, запечатленные известным советским фотографом Георгием Корабельниковым. 
 
 

Работа, снятая в 1955 году, получила название «Проводы на целину».

сегодня, в 10:51 +3
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