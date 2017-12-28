Между Тулой и Москвой начал курсировать железнодорожный экспресс с ретрофотографиями

Подвижной состав получил название «Люди и поезда. История в лицах».

Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Музеем Москвы запустила тематический экспресс с ретрофотографиями. Сегодня, 28 декабря, он начал курсировать по маршруту Москва — Тула.

Поезд познакомит пассажиров с историей развития железнодорожного транспорта в России. Подвижной состав получил название «Люди и поезда. История в лицах». Его украшают 30 фотографий из архива Музея Москвы, созданных в период с 1904 по 1966 год.

На черно-белых снимках можно увидеть процесс строительства железных дорог, связывающих Москву с другими городами России, центральные столичные вокзалы в разные годы, поезда, которые отправлялись с этих вокзалов в начале и в середине XX века.

Кроме того, вагоны экспресса украсили портреты железнодорожников разных эпох, а также фотографии пассажиров, в том числе и знаменитых, отправлявшихся в путешествия с московских вокзалов.

«В оформлении поезда использованы исторические кадры из коллекции Музея Москвы дореволюционного и советского периодов. Запуск тематического поезда приурочен к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельской железной дороги, которое состоялось 30 октября 1837 года», — рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. Среди пассажиров, запечатленных на снимках, можно увидеть первого в России обладателя нобелевской премии (по медицине) Ивана Павлова. На фото русский ученый идет по перрону Белорусского вокзала в сопровождении делегации. Есть и трогательные сцены прощания матерей со своими сыновьями, запечатленные известным советским фотографом Георгием Корабельниковым.

Работа, снятая в 1955 году, получила название «Проводы на целину».