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Юные туляки в составе Детского хора России выступили в Кремле

Юные туляки в составе Детского хора России выступили в Кремле

Пять девочек – самых талантливых вокалисток региона – стали участницами настоящей зимней сказки в Государственном Кремлёвском дворце.

27 декабря на концерте в рамках заседания Государственного Совета РФ при Президенте России собрался один из самых многочисленных коллективов, который объединил ребят из 78 регионов России и из Москвы. Среди этих ребят и участники Тульской области. Анастасия Трунова, Алёна Плохих, Софья Смирнова (музыкальная школа им. Г. З. Райхеля), Вероника Корнеева (Зареченская школа искусств Тулы) и Софья Черноскулова (Новомосковская музыкальная школа им. М. Глинки) вошли в состав уникального коллектива, созданного в 2013 году по инициативе Валерия Гергиева.

Все пять участниц являются учащимися Центра одарённых детей Тульской области «Мастерская талантов». Совсем недавно, 18 декабря, в Колонном зале Дворянского собрания состоялся первый творческий отчёт учащихся Центра одарённых детей, где наши вокалистки выступали в составе Тульского государственного хора им. И. Михайловского.

Детский хор России выступал в сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны России. Со сцены Кремлевского дворца прозвучали всеми любимые произведения: «С чего начинается Родина», «Зимняя сказка», «Кабы не было зимы», «Вместе весело шагать», «Пусть всегда будет солнце». За дирижерским пультом — создатель этого уникального коллектива, маэстро Валерий Гергиев.

В качестве слушателя в зале присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Выступление юных артистов в Кремлевском дворце открывает череду мероприятий, посвященных Десятилетию детства, утвержденного указом Президента России.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:52 +1
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Место
Государственный Кремлевский дворец

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