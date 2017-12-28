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В Узловой полицейские накрыли подпольный алкогольный цех
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Узловой полицейские накрыли подпольный алкогольный цех

Изъято более 27 тысяч единиц, предположительно, фальсифицированного алкоголя различных наименований.

В Узловой полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. У сотрудников полиции были сведения, что в складском помещении одной из организаций осуществляется незаконный розлив алкогольной продукции. При этом бутылки с алкоголем оклеивались специальными федеральными марками с признаками подделки.

Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД обнаружили и изъяли более 27 тысяч единиц, предположительно, фальсифицированного алкоголя различных наименований.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, сейчас устанавливаются все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:24 +5
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