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Как работают тульские поликлиники в новогодние праздники

Как работают тульские поликлиники в новогодние праздники

Приводим расписание работы.

Поликлиники Тульской области работают без выходных с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно с 9.00 до 15.00.

Напомним, с 1 сентября 2017 года все поликлиники в регионе перешли на новый режим работы.

Теперь они работают в едином режиме:

  • в будни с 8.00 до 20.00,
  • в субботу — 8.00 до 18.00,
  • в воскресенье — 9.00 до 15.00.
Сюжет: Новый год - 2018
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