Как работают тульские поликлиники в новогодние праздники
Приводим расписание работы.
Поликлиники Тульской области работают без выходных с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно с 9.00 до 15.00.
Напомним, с 1 сентября 2017 года все поликлиники в регионе перешли на новый режим работы.
Теперь они работают в едином режиме:
- в будни с 8.00 до 20.00,
- в субботу — 8.00 до 18.00,
- в воскресенье — 9.00 до 15.00.
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