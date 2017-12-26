Как работают тульские поликлиники в новогодние праздники

Поликлиники Тульской области работают без выходных с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно с 9.00 до 15.00.

Напомним, с 1 сентября 2017 года все поликлиники в регионе перешли на новый режим работы.

Теперь они работают в едином режиме: