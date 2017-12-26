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В Плавском районе вор украл из бани стремянку

В Плавском районе вор украл из бани стремянку

Ее он планировал сбыть в качестве металлолома.

Сотрудники полиции в Плавском районе задержали подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник пробрался в баню, разбив оконное стекло. Из помещения мужчина украл алюминиевую лестницу-стремянку. Ее он планировал сбыть в качестве металлолома.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый мужчина. У него обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:44 0
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