В Плавском районе вор украл из бани стремянку

Ее он планировал сбыть в качестве металлолома.

Сотрудники полиции в Плавском районе задержали подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник пробрался в баню, разбив оконное стекло. Из помещения мужчина украл алюминиевую лестницу-стремянку. Ее он планировал сбыть в качестве металлолома.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый мужчина. У него обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».