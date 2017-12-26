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Жители поселка Бородинский жалуются на «позорную» ёлку

Жители поселка Бородинский жалуются на «позорную» ёлку

Местные жители возмущены тем, как нарядили новогоднее дерево.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Бородинский Киреевского района. Они недовольны тем, как наряжена главная ёлка в их населенном пункте.

– Это издевательство над детьми в преддверии Нового года! Вот такую ёлку нам установили. Без макушки она выглядит ущербной. А наряжена как? В 2013 году активными жителями и предпринимателями посёлка были куплены и подарены Бородинскому ДК три ёлочные гирлянды. Теперь на ёлке горит только одна. И где остальные? Как на такую ёлку родители поведут своих детей? Это плевок в душу детям. Позор! – возмущаются жители.

Напомним, что ранее жители Черни высказали недовольство украшением местной ёлки. Она была «одета» лишь наполовину.

Однако после публикации на Myslo новогоднее дерево украсили как положено.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 +2
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