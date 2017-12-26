Жители поселка Бородинский жалуются на «позорную» ёлку
Местные жители возмущены тем, как нарядили новогоднее дерево.
В редакцию Myslo обратились жители поселка Бородинский Киреевского района. Они недовольны тем, как наряжена главная ёлка в их населенном пункте.
– Это издевательство над детьми в преддверии Нового года! Вот такую ёлку нам установили. Без макушки она выглядит ущербной. А наряжена как? В 2013 году активными жителями и предпринимателями посёлка были куплены и подарены
Напомним, что ранее жители Черни высказали недовольство украшением местной ёлки. Она была «одета» лишь наполовину.
Однако после публикации на Myslo новогоднее дерево украсили как положено.