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100 полицейских ежедневно будут охранять главную ёлку Тулы
Фото из архива Myslo.

100 полицейских ежедневно будут охранять главную ёлку Тулы

Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для того, чтобы новогодний праздник прошел без происшествий.

Полицейские в Тульской области обеспечивают охрану общественного порядка в период проведения новогодних мероприятий.

Ежедневно для обеспечения безопасности граждан на главной ёлке Тулы будет задействовано около 100 сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, наряды полицейских будут дежурить в местах массового скопления граждан и в других районах областной столицы и региона. Сотрудники органов внутренних дел принимают все необходимые меры для того, чтобы праздник прошёл без происшествий.

Сюжет: Новый год - 2018
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