100 полицейских ежедневно будут охранять главную ёлку Тулы

Фото из архива Myslo.

Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для того, чтобы новогодний праздник прошел без происшествий.

Полицейские в Тульской области обеспечивают охрану общественного порядка в период проведения новогодних мероприятий.

Ежедневно для обеспечения безопасности граждан на главной ёлке Тулы будет задействовано около 100 сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, наряды полицейских будут дежурить в местах массового скопления граждан и в других районах областной столицы и региона. Сотрудники органов внутренних дел принимают все необходимые меры для того, чтобы праздник прошёл без происшествий.