Фото из архива Myslo.
100 полицейских ежедневно будут охранять главную ёлку Тулы
Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для того, чтобы новогодний праздник прошел без происшествий.
Полицейские в Тульской области обеспечивают охрану общественного порядка в период проведения новогодних мероприятий.
Ежедневно для обеспечения безопасности граждан на главной ёлке Тулы будет задействовано около 100 сотрудников полиции.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, наряды полицейских будут дежурить в местах массового скопления граждан и в других районах областной столицы и региона. Сотрудники органов внутренних дел принимают все необходимые меры для того, чтобы праздник прошёл без происшествий.
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