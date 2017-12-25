Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Донском в страшном ДТП погиб водитель «Нексии»
Сотрудники МЧС извлекали погибшего из машины с помощью специального инструмента.
Сегодня, 25 декабря, в час ночи в Донском в микрорайоне Новоугольный на улице Первомайской случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, перевернулся в кювет и врезался в забор жилого дома.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место
Прочее