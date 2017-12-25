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В Донском в страшном ДТП погиб водитель «Нексии»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Донском в страшном ДТП погиб водитель «Нексии»

Сотрудники МЧС извлекали погибшего из машины с помощью специального инструмента.

Сегодня, 25 декабря, в час ночи в Донском в микрорайоне Новоугольный на улице Первомайской случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, перевернулся в кювет и врезался в забор жилого дома.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 +1
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