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В 2018 году на тульских предприятиях продолжат медицинские осмотры
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В 2018 году на тульских предприятиях продолжат медицинские осмотры

На оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина обсудили промежуточные итоги проекта по медицинскому обследованию работников предприятий и организаций.

Проект стартовал в сентябре текущего года. Его координатором выступает Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации имени Я. С. Стечкина.

Всего было задействовано пять промышленных предприятий – Щекинская ГРЭС, ООО «Полипласт Новомосковск», Тульский оружейный завод, завод «РТО», НПО «Стрела», а также четыре технических колледжа.

Работники получали карту с указанием специалистов, которых необходимо посетить. Сориентироваться помогали администраторы, которые маршрутизировали потоки. Осмотра завершался у врача-терапевта, который подводил итоги, давал рекомендации и направлял на дополнительное обследование или лечение. Результаты цитологических и наркологических исследований медики доставляли на предприятия и вручали лично работникам.

По словам главы регионального Минздрава Андрея Третьякова, за четыре месяца обследование прошли 400 человек:

Мы рассчитываем на сохранение здоровья работающих, снижение распространенности факторов риска и смертности от хронических заболеваний.

Министр отметил, что в 2018 году проект будет продолжен, а число учреждений и предприятий – увеличено. Охват учреждений планируется увеличить. Алексей Дюмин поручил руководителям профильных министерств оказывать региональному минздраву полное содействие в реализации проекта.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:46 +1
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