Тульские рукопашники завоевали 20 медалей на турнире в Дзержинске

Фотографии предоставлены участниками соревнований

В Дзержинске состоялся Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвященный «Памяти погибших товарищей…». Он стал одним из сильнейших соревнований среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет – за первые места боролись 423 спортсмена из 23 регионов России.

Сборную Тульской области представляли спортсмены региональной федерации рукопашного боя – воспитанники спортивных школ «Металлург» и «Триумф», новомосковского «Динамо», щекинского клуба «Магура», а также ребята из Киреевска.

В результате наши спортсмены завоевали 9 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые медали и первое общекомандное место в возрастной группе 14-15 лет.

В возрастной группе 12-13 лет вторые места достались Ладе Пенкиной, Даниилу Доволову и Владимиру Шарапову.

В возрастной группе 14-15 лет первые места в своих возрастных категориях заняли Александра Шубина, Никита Архипов, Константин Капков, Ярослав Улитин, Егор Павловский и Виктор Бушин. На втором месте – Никита Капустин и Роман Савыкин. «Бронза» у Сергея Яровикова, Александра Желтова и Максима Щепелева.

В возрастной группе 16-17 лет безоговорочную победу одержали Анна Шубина, Егор Сенашкин и Даниил Скоропупов. «Серебро» досталось Василию Полюткину и Илье Минаеву, а третьим стал Алексей Дубоносов. Специальным призом «За лучшую технику» был отмечен воспитанник спортшколы «Металлург» Никита Архипов.

Готовились спортсмены под руководством тренеров Дмитрия Дагаева, Андрея Гарбуза, Джавида Ахадова, Ильи Герасименко, Александра Бушина, Виктора Негачева, Александра Мешконогих, Инны Ждановой, Павла Турбина и Анатолия Пашкина.

Победители и призеры соревнований примут участие в соревнованиях Первенства России, которые пройдут в Туле и Ростове-на-Дону весной следующего года.