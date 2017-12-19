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Туляки: «Российский флаг в Заречье позорит город»

Туляки: «Российский флаг в Заречье позорит город»

На 17-этажке на электронном баннере флаг отображается не полностью.

В редакцию Myslo обратились наши читатели. Туляки рассказали нам о наболевшем:
 
- Просим вас о помощи, просто крик души! В Заречье уже который год красуется на 17-этажке жалкое подобие российского флага. Неужели чиновники, администрация города, проезжая в столицу нашей Родины, не видят этого позора? Становится стыдно за город и за страну.
 
 
Просим посодействовать в решении вопроса. Если не хотят обслуживать красоту флага, то пусть хотя бы снимут его совсем. Скоро Новый год, а тут такой позор! С глубоким уважением, дети Заречья.
 
Просим администрацию города обратить внимание на эту ситуацию.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 +7
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