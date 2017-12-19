Туляки: «Российский флаг в Заречье позорит город»

В редакцию Myslo обратились наши читатели. Туляки рассказали нам о наболевшем:

- Просим вас о помощи, просто крик души! В Заречье уже который год красуется на 17-этажке жалкое подобие российского флага. Неужели чиновники, администрация города, проезжая в столицу нашей Родины, не видят этого позора? Становится стыдно за город и за страну.

Просим посодействовать в решении вопроса. Если не хотят обслуживать красоту флага, то пусть хотя бы снимут его совсем. Скоро Новый год, а тут такой позор! С глубоким уважением, дети Заречья.

Просим администрацию города обратить внимание на эту ситуацию.