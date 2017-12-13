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Волейболистки «Тулицы» провели для детей «Тренировку доброты»

Волейболистки «Тулицы» провели для детей «Тренировку доброты»

Ребята с ограниченными возможностями смогли выполнить основные спортивные приёмы и поучаствовали в разминке команды.

Игроки и тренеры волейбольного клуба «Тулица» встретились с детьми с ограниченными возможностями из организации «Добродетель». Спортсменки из дубля основного состава – «Тулицы-2», выступающей в Высшей лиге «Б» Чемпионата России, провели для ребят «Тренировку доброты».

У первой команды очень напряжённый календарь соревнований и непростое турнирное положение, поэтому отвлекаться от основного процесса нельзя. 16 мальчишек и девчонок сначала поучаствовали в разминке команды, а затем, под руководством игроков и тренера, попробовали выполнить основные волейбольные приёмы.

Затем «Тулица» и дети поделились на две команды и поиграли в настоящий волейбол, с судейством и счётом. Победила, конечно, дружба. Многие ребята из «Добродетели» уже не в первый раз участвуют таких в тренировках. Для них это просто буря эмоций и заряд позитива. Волейболистки пригласили «Добродетель» на ближайший домашний матч и пообещали в будущем обязательно находить время для общения с детьми.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 +7
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Тула

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