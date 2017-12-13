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Тулякам, погасившим долги за электричество до Нового года, спишут пени

Тулякам, погасившим долги за электричество до Нового года, спишут пени

Поставщик электроэнергии – «ТНС энерго Тула», запускает акцию «В Новый год без пеней».

Туляки и жители области могут рассчитаться с энергетиками без дополнительных трат на пени. Об этом сообщает пресс-служба АО «ТНС энерго Тула».

До конца года потребителям, имеющим задолженность по оплате электроэнергии, нужно оплатить текущее потребление декабря по показаниям счётчика, и весь имеющийся долг. После этого пени, независимо от их объёма, будут полностью аннулированы.

Оплатить счета можно любым удобным способом. Сроки проведения акции – до 31 декабря 2017 года. Подробнее ознакомиться с необходимой информацией можно на сайте компании, в центрах обслуживания клиентов и по телефону: 52-34-10.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +2
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