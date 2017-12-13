Тулякам, погасившим долги за электричество до Нового года, спишут пени

Туляки и жители области могут рассчитаться с энергетиками без дополнительных трат на пени. Об этом сообщает пресс-служба АО «ТНС энерго Тула».

До конца года потребителям, имеющим задолженность по оплате электроэнергии, нужно оплатить текущее потребление декабря по показаниям счётчика, и весь имеющийся долг. После этого пени, независимо от их объёма, будут полностью аннулированы.

Оплатить счета можно любым удобным способом. Сроки проведения акции – до 31 декабря 2017 года. Подробнее ознакомиться с необходимой информацией можно на сайте компании, в центрах обслуживания клиентов и по телефону: 52-34-10.