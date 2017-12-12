В парках города стартовал проект «Зима по-тульски»

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Туляков ждут мастер-классы на катке, спортивные эстафеты и встреча с Дедом Морозом.

В начале декабря в тульских парках стартовал второй сезон проекта «Зима по-тульски». По словам директора ГУ ТО «Тульские парки» Андрея Журавлёва, жителей и гостей города ждёт множество интересных событий. Сам проект будет реализован по пяти направлениям:

Жаркий спорт. Для детей будут организованы мастер-классы в хоккейной коробке Центрального парка им. Белоусова.

По субботам всех любителей легкой атлетики ждёт забег на 5-километровую дистанцию.

Для пожилых людей 3 раза в неделю будут проводиться занятия, на которых расскажут о правильном образе жизни и покажут общеукрепляющие упражнения. Также в Центральном парке 2 раза в месяц будут проходить занятия скандинавской ходьбой.

А каждую субботу в Комсомольском и каждое воскресенье в Пролетарском парках будут проводиться спортивные семейные эстафеты.

Всех любителей фитнеса ждут увлекательные тренировки по выходным дням.

Снежные мелодии. По выходным дням у эстрады Центрального парка будет работать танцплощадка «Для всех, кому за…». Этот же формат будет реализован и в других парках Тулы.

«Музыкальная пятница» предлагает выступление тульских артистов на эстраде Центрального парка.

«Музыкальные гостиные» встретят своих гостей ретропеснями, творческими встречами поэтов и вечерами поэзии в комнате истории.

В январские праздники на центральной эстраде выступит рождественский духовой оркестр.

Звездный лед. На катке самых маленьких ждут мастер-классы. А с 1 по 7 января в Центральном парке им. Белоусова можно будет научиться стоять на коньках, в дальнейшем эти занятия будут проходить по выходным дням.

Для больших компаний будут организованы «Танцы на льду». Кроме того на катке в Центральном парке пройдут показательные выступления Федерации фигурного катания.

Впервые в новогодние каникулы в Центральном парке будет организована специальная зона с кострами, они будут размещены в специальных чашах, возле которых можно будет погреться.

Снеговик 0+. «Мастерской чудес» для детей будут проведены мастер-классы по созданию различных поделок.

2 раза в неделю малышей ждут встречи с героями сказок и мультфильмов. В комнате истории 2 раза в месяц будет проходить песочное шоу. Темой мероприятия станут любимые советские сказки.

Маленьких гостей парка ждут различные анимационные программы.

16 декабря на территории детского городка Центрального парка откроется резиденция Деда Мороза. Главный волшебник и его внучка Снегурочка будут встречать своих гостей с 11.00 до 13.00. Юных туляков ждут конкурсы, игры, хоровод у елочки, полезные призы за новогодние стихотворения и песенки, фото на память с Дедом Морозом и сказочными персонажами. А в специальной мастерской вместе с героями сказок малыши смогут создать новогоднюю открытку или игрушку. Резиденция будет работать по выходным, а также с 26 по 30 декабря, и во все дни новогодних каникул — с 1 по 7 января.

Спецпроекты. В прошедшие выходные в Центральном парке уже состоялись два ярких мероприятия: традиционный забег Дедов Морозов и фестиваль уличного вязания.

Также туляков ждет выставка новогодних игрушек и открыток прошлого века, новогодняя и рождественская ярмарка, театрализованное открытие елок.

Полная афиша мероприятий здесь.