Тульский прокурор Козлов: «Биткоин взяткой не является, а секс-услуги – да»

На форуме в прокуратуре Тульской области обсудили формы и методы борьбы с коррупцией и поговорили о нестандартных взятках – криптовалюте и секс-услугах.

IV открытый антикоррупционный форум областная прокуратура провела накануне Международного дня борьбы с коррупцией. Тема обсуждения была довольно сложная: «Взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского общества, органами государственного и муниципального управления в сфере противодействия коррупции».

Прокурор области Александр Козлов сообщил, что органами прокуратуры проделана серьезная работа по выявлению нарушений антикоррупционного законодательства.

– Коррупция — это не просто взяточничество, злоупотребление, казнокрадство и протекционизм. Прежде всего это проблема комплексная и, следовательно, требующая активного вмешательства со стороны государства и общества. Органами прокуратуры в текущем году проделана значительная работа, направленная на выявление нарушений антикоррупционного законодательства. В этой сфере выявлено более 2000 нарушений, внесено более 1100 мер прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечены 350 человек, к административной — 35 лиц, к уголовной — 79 лиц. Возмещено более 1,3 млн рублей ущерба, — отчитался областной прокурор.

По словам участника форума, заместителя губернатора — руководителя аппарата — начальника главного управления госслужбы и кадров аппарата правительства Тульской области Галины Якушкиной, «необходимо постоянно совершенствовать этот процесс (борьбы с коррупцией)».

Что касается традиционных проявлений коррупции, то, по словам прокурора Козлова, в закрытой для гражданского общества сфере оборонно-промышленного комплекса, где вращаются немалые бюджетные средства, каждый законодательный акт, каждый контракт и проект проходят всеобъемлющую правовую экспертизу — чтобы ни один рубль не был потрачен нецелевым образом.

А вот что касается digital-сферы и облачных сервисов, то закон, на страже которого стоит прокуратура, явно отстает от жизни.

На простой вопрос — является ли биткоин взяткой? — Александр Вениаминович честно ответил, что нет.

Потому что, по его словам, во-первых, биткоин — это нечто эфемерное, что нельзя пощупать руками, нельзя дать и взять. А во-вторых, правового статуса криптовалюта не имеет. И в законе о противодействии коррупции эта эфемерность никак не прописана.

– Взятку в криптовалюте как взятку идентифицировать мы не можем, максимум — как покушение, приготовление к даче взятки, потому что даем фикцию, — пояснил прокурор Козлов. — Вот секс-услуги, к примеру, являются взяткой, а биткоин — нет.

По словам облпрокурора, сейчас проявление коррупции больше сводится к использованию служебного положения, получения доли акций и проч., чем просто пачка денег в конверте или коробке от ксерокса.