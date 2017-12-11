Погода в Туле 12 декабря: мокрый снег, гололедица и лёгкие заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается – до 1 мм), на дорогах возможна гололедица.

Ветер южной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.