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Погода в Туле 12 декабря: мокрый снег, гололедица и лёгкие заморозки

Погода в Туле 12 декабря: мокрый снег, гололедица и лёгкие заморозки

Синоптики обещают умеренный южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки ожидается – до 1 мм), на дорогах возможна гололедица.

Ветер южной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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