Погода в Туле 7 декабря: облачность, мороз, небольшие осадки
Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.
Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.
Возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью и днём – от семи до двух градусов ниже нуля. Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 735-740 мм рт. ст.
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