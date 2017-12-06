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Погода в Туле 7 декабря: облачность, мороз, небольшие осадки

Погода в Туле 7 декабря: облачность, мороз, небольшие осадки

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.

Возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и  днём – от семи до двух градусов ниже нуля. Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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