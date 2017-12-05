Тульские легкоатлеты завоевали медали на соревнованиях в Бресте

В турнире приняли участие более 600 спортсменов из девяти стран.

С 30 ноября по 2 декабря в Бресте прошел юбилейный 60-й международный легкоатлетический турнир памяти генерала Карбышева. По приглашению Белорусской федерации легкой атлетики в этих стартах приняла участие команда СШОР «Лёгкая атлетика г. Тулы» 2003−2004 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из девяти стран.

Юные туляки сумели завоевать три медали. Яков Никулин пробежал в финале 60 м за 7,45 с и взял бронзу, уступив победителю из Литвы всего две сотых секунды.

В беге на 600 м Роман Ряховский с первых метров стал лидером сильнейшего забега и в итоге завоевал золотую медаль. Его результат — 1 мин. 27,3 с.

Константин Соловецкий в прыжках в длину поднялся на третью ступеньку пьедестала. Его результат — 5 м 80 см.

Стоит также отметить 13-летнюю Карину Кочеткову, которая вышла в финал в беге на 60 м с барьерами, где заняла четвертое место.