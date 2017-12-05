Туляки могут пожаловаться на работу такси

С 8 по 22 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами легкового такси.

Телефоны:

в Туле 8 (4872) 55-55-50 ; 22−33−51;

в Алексине 8 (902) 846-10-81 ;

в Новомосковске 8 (48762) 6−51−68;

в Суворове 8 (48763) 2−73−23;

в Щёкино 8 (48751) 5−34−30;

в Ефремове 8 (48741) 6−53−86.

Горячая линия будет работать в указанный период по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).