Туляки могут пожаловаться на работу такси
Роспотребнадзор запускает горячую линию.
С 8 по 22 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами легкового такси.
Телефоны:
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в Туле
8 (4872) 55-55-50; 22−33−51;
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в Алексине
8 (902) 846-10-81;
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в Новомосковске 8 (48762) 6−51−68;
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в Суворове 8 (48763) 2−73−23;
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в Щёкино 8 (48751) 5−34−30;
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в Ефремове 8 (48741) 6−53−86.
Горячая линия будет работать в указанный период по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
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