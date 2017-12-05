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Туляки могут пожаловаться на работу такси

Туляки могут пожаловаться на работу такси

Роспотребнадзор запускает горячую линию.

С 8 по 22 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами легкового такси.

Телефоны:

  • в Туле 8 (4872) 55-55-50; 22−33−51;

  • в Алексине 8 (902) 846-10-81;

  • в Новомосковске 8 (48762) 6−51−68;

  • в Суворове 8 (48763) 2−73−23;

  • в Щёкино 8 (48751) 5−34−30;

  • в Ефремове 8 (48741) 6−53−86.

Горячая линия будет работать в указанный период по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:38 +1
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