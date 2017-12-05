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Туляков приглашают на Городскую проектную сессию
Фото: vk.com/tulateens.

Туляков приглашают на Городскую проектную сессию

Тема мероприятия – профориентация подростков.

6 декабря с 11.00 до 12.30 в Тульском историко-архитектурном музее состоится открытая Городская проектная сессия, организованная подростковым проектом TulaTeens совместно с администрацией города.

Тема проектной сессии: «Профориентация подростков. Как организовать комплексную программу профориентации от экскурсий на предприятия до инженерных проектов, кружков, хакатонов, фестивалей, решения кейсов предприятий и профессиональных проб, которая поможет ребятам найти себя в техническом творчестве и в будущем трудоустроиться на тульские предприятия?»

Результатом проектной сессии будет Дорожная карта комплексной системы подготовки подростков по профессиональным компетенциям.

В проектной сессии примут участие представители администрации города, Тульской торгово-промышленной палаты, тульских предприятий, ВУЗов и школ, детского технопарка «Кванториум», родители и подростки.

Приглашенные эксперты:

  • Татьяна Зарипова, Университет Талантов, Казань, онлайн-формат.
  • Светлана Туктамышева, Университет Талантов, Казань, онлайн-формат.
  • Татьяна Дубовская, UrbaniEco, Москва, онлайн-формат.
  • Анна Вититина, проект «Бежин луг XXI век».

Приглашаются все желающие! Адрес: пр. Ленина, 25 (над музеем «Старая Аптека», 2 этаж).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:17 0
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