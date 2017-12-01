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В выходные тульских водителей ожидает масштабный рейд ГИБДД
Фото из архива Myslo.

В выходные тульских водителей ожидает масштабный рейд ГИБДД

Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.

Для пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут в Тульской области рейды «Нетрезвый водитель» и «Ночной город» с максимальным привлечением личного состава.

Госавтоинспекция напоминает, что за пьяное вождение либо за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель будет подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штрафу в размере 30 000 рублей.

При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность. За это водителю грозит серьезное наказание — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения. Откажитесь от употребления спиртных напитков за рулем. Помните, это спасет вам жизнь!

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите информацию о правонарушении в дежурные части Госавтоинспекции:

  • телефоны дежурной части отдельного батальона по городу Туле: 32−45−00, 32−45−02
  • отдельного батальона по Тульской области — 32−44−10.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:45 +2
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