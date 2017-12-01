В выходные тульских водителей ожидает масштабный рейд ГИБДД
Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.
Для пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут в Тульской области рейды «Нетрезвый водитель» и «Ночной город» с максимальным привлечением личного состава.
Госавтоинспекция напоминает, что за пьяное вождение либо за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель будет подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штрафу в размере 30 000 рублей.
При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность
Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения. Откажитесь от употребления спиртных напитков за рулем. Помните, это спасет вам жизнь!
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите информацию о правонарушении в дежурные части Госавтоинспекции:
- телефоны дежурной части отдельного батальона по городу Туле: 32−45−00, 32−45−02
- отдельного батальона по Тульской области — 32−44−10.