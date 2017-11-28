Куда тулякам жаловаться на неубранный снег во дворах?
Отметим, что сегодня в уборке городских территорий задействовано 78 единиц техники и 175 человек.
В Туле расчищают тротуары и дороги от снега, обрабатывают территории реагентом. В работах задействовано 175 специалистов и 78 единиц техники.
В ночь на 28 ноября осуществлялась уборка Восточного путепровода. Кроме того, снег вывозили по следующим адресам:
- проспект Ленина (от улицы Станиславского до улицы Первомайской);
- улица Оборонная (от улицы Советской до улицы Рязанской);
- улица Пролетарская (от улицы Советской, 110 до улицы Ложевой, обе стороны);
- улица Кутузова (остановки, пешеходные переходы).
Днем планируется расчистить Рязанский путепровод.
По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю состояния придомовых территорий, территорий хозсубъектов. В случае выявления нарушений будут выдаваться требования на их устранение.
Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37; 1391.