Туляков приглашают на фестиваль уличного вязания

Будет интересно и весело!

10 декабря в Туле в Центральном парке пройдет фестиваль уличного вязания — ярнбомбинг. Начало — в 12.00.

Что нужно сделать? Вы можете из ниток смастерить игрушки или обвязать деревья разноцветными нитками. Чтобы процесс пошел быстрее, участникам выдадут заготовки. А еще туляков будут угощать безалкогольным глинтвейном!

Хотите сделать окружающий мир ярким? Обязательно приходите всей семьей, будет весело!