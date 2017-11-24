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Туляков приглашают на фестиваль уличного вязания

Туляков приглашают на фестиваль уличного вязания

Будет интересно и весело!

10 декабря в Туле в Центральном парке пройдет фестиваль уличного вязания — ярнбомбинг. Начало — в 12.00.

Что нужно сделать? Вы можете из ниток смастерить игрушки или обвязать деревья разноцветными нитками. Чтобы процесс пошел быстрее, участникам выдадут заготовки. А еще туляков будут угощать безалкогольным глинтвейном!

Хотите сделать окружающий мир ярким? Обязательно приходите всей семьей, будет весело!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 +5
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