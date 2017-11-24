Туляков приглашают на фестиваль уличного вязания
Будет интересно и весело!
10 декабря в Туле в Центральном парке пройдет фестиваль уличного вязания — ярнбомбинг. Начало — в 12.00.
Что нужно сделать? Вы можете из ниток смастерить игрушки или обвязать деревья разноцветными нитками. Чтобы процесс пошел быстрее, участникам выдадут заготовки. А еще туляков будут угощать безалкогольным глинтвейном!
Хотите сделать окружающий мир ярким? Обязательно приходите всей семьей, будет весело!
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