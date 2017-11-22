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В Туле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому

В Туле установят мемориальную доску Владимиру Высоцкому

Она появится на здании ДК Туламашзавода, где в апреле 1966 года Высоцкий играл в спектакле.

Решение об установке мемориальной доски приняли депутаты Тульской городской Думы 22 ноября.

Высоцкий связан с Тульской областью родственными связями – его дед жил в посёлке Огарёво под Тулой. Сам певец несколько раз приезжал в наш город.

– Высоцкий — это человек, на песнях которого выросло наше поколение, — сказал председатель гордумы Юрий Цкипури.

Также в Туле на выборах президента будет организован именной избирательный участок «Высоцкий». Об этом рассказал глава регионального избиркома Сергей Костенко.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:58 +4
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