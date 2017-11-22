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Тулякам, перевозящим ветеранов, разрешили бесплатно парковаться на платных парковках

Тулякам, перевозящим ветеранов, разрешили бесплатно парковаться на платных парковках

Такое решение приняли тульские депутаты.

Депутаты Тульской городской думы рассмотрели поправки в правила пользования платными парковками.
 
- Есть предложение дополнить пункт льготных категорий, касающийся лиц, перевозящих инвалидов и участников ВОВ. С декабря они получат право бесплатно размещаться на всем пространстве платных парковок, — отметила Анастасия Дементьева.
 
Мэр города Юрий Цкипури:
 
- Вы знаете, что приближается 76 годовщина обороны Тулы. Планируется много праздничных мероприятий. Многие ветераны активно вовлечены в патриотическое воспитание молодёжи. Но время идёт, ветераны не молодеют, поэтому им надо помогать. Их часто сопровождают волонтеры на различных мероприятиях.
 
Депутаты поддержали это предложение.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:48 −1
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