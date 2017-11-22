Тулякам, перевозящим ветеранов, разрешили бесплатно парковаться на платных парковках

Депутаты Тульской городской думы рассмотрели поправки в правила пользования платными парковками.

- Есть предложение дополнить пункт льготных категорий, касающийся лиц, перевозящих инвалидов и участников ВОВ. С декабря они получат право бесплатно размещаться на всем пространстве платных парковок, — отметила Анастасия Дементьева.

Мэр города Юрий Цкипури:

- Вы знаете, что приближается 76 годовщина обороны Тулы. Планируется много праздничных мероприятий. Многие ветераны активно вовлечены в патриотическое воспитание молодёжи. Но время идёт, ветераны не молодеют, поэтому им надо помогать. Их часто сопровождают волонтеры на различных мероприятиях.

Депутаты поддержали это предложение.