Тулячка пожаловалась в полицию на автохамов

Фото из архива Myslo.

Женщина позвонила на телефон доверия УМВД. После ее звонка за неправильную парковку оштрафовали водителя «Рено».

Тулячка позвонила на телефон доверия УМВД России по Тульской области (32−22−85) и заявила, что на перекрестке улиц Серебровской и Тульской водители нарушают правила парковки автомобилей.

Сотрудники ДПС выехали на указанное место и выявили факт нарушения требований дорожных знаков.

- Женщина-водитель автомобиля «Рено Сандеро» привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина теперь должна выплатить штраф — 1500 рублей.

В УМВД России по Тульской области благодарят граждан, чья активная позиция помогает полиции выявлять и пресекать нарушения законодательства.