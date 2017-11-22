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Тулячка пожаловалась в полицию на автохамов
Фото из архива Myslo.

Тулячка пожаловалась в полицию на автохамов

Женщина позвонила на телефон доверия УМВД. После ее звонка за неправильную парковку оштрафовали водителя «Рено».

Тулячка позвонила на телефон доверия УМВД России по Тульской области (32−22−85) и заявила, что на перекрестке улиц Серебровской и Тульской водители нарушают правила парковки автомобилей.

Сотрудники ДПС выехали на указанное место и выявили факт нарушения требований дорожных знаков.

- Женщина-водитель автомобиля «Рено Сандеро» привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина теперь должна выплатить штраф — 1500 рублей.

В УМВД России по Тульской области благодарят граждан, чья активная позиция помогает полиции выявлять и пресекать нарушения законодательства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 +7
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