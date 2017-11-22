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В Тульской области мужчина избил травматолога в больнице

В Тульской области мужчина избил травматолога в больнице

Сейчас детали происшествия устанавливают полицейские.

В Ефремовском районе полицейские выясняют обстоятельства нападения на врача-травматолога в районной больнице.

Поздним вечером во вторник, 21 ноября, в больницу вместе со своей супругой обратился 32-летний житель одного из сёл. Находясь в медучреждении, мужчина, предположительно, в грубой форме стал высказывать претензии к работе медиков.

После чего он внезапно напал на 36-летнего врача-травматолога. В результате нападения медик получил различные травмы.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и пресекли возможное дальнейшее развитие конфликта. Дебошира доставили в полицию для разбирательства.

– Мужчина признался в совершении противоправного деяния. Сейчас в полиции продолжается работа по выяснению всех деталей инцидента, после чего материалы будут направлены в СУ СК России по Тульской области для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:35 +3
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