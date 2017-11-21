Тульские улицы к Новому году украсят гирляндами и снежинками

Украшения также появятся в скверах, расположенных на территории Пролетарского округа.

В рамках подготовки Пролетарского округа к Новому году будут выполнены работы по украшению деревьев, опор освещения, парков и скверов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Опоры освещения на улицах Ложевой, Вильямса, Кутузова, Кирова, Металлургов будут украшены светодиодными снежинками. Вдоль улицы Ложевой установят светодиодные деревья. На участке от улицы Кирова до улицы Кутузова будут натянуты гирлянды.

В сквере имени Пушкина будут установлены тематические фигуры из сказок классика. Деревья будут украшены гирляндами и дюралайтом. Праздничное оформление будет выполнено в сквере за ТЦ «Кировский» и в сквере возле областной больницы. По 12 адресам будут установлены новогодние ёлки.