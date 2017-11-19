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Погода в Туле 20 ноября: гололедица и туман
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 20 ноября: гололедица и туман

Днем синоптики обещают дождь.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в нашем регионе будет облачно. Ночью пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем — дождь.
 
В Тульской области ожидается туман, в отдельных районах — налипание мокрого снега.
Ночью и утром местами гололедица. Ветер юго-западный — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3°С, днем — от -1 до +4ºС. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:00 +2
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