В тульском Правительстве обсудили меры поддержки местных производителей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На прилавках магазинов представлены продукты более 50 тульских заводов и фабрик.

На оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсуждалось взаимодействие торговых сетей и тульских производителей. С докладом выступил министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.

Он отметил, что в регионе работает более 10 федеральных продовольственных сетей. На полках магазинов представлены продукты питания более 50 местных товаропроизводителей – это хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция, мясопродукты, овощи, вода и напитки, кондитерские изделия.

Доля продукции тульского производства в общем объеме сетевого товарооборота по товарным группам на 1 ноября 2017 года составила:

по хлебу и хлебобулочным изделиям – от 18% до 86%,

молоку и молочной продукции – от 32% до 50%,

плодоовощной продукции – от 5% до 20%,

кондитерским изделиям – от 4% до 30%,

мясопродуктам – до 10%.

Министр отметил, что при вхождении в крупную сетевую торговлю производители сталкиваются с трудностями – продавцы требуют стабильных поставок продукции в достаточных объемах, и не все тульские компании могут выполнять это условие. Как правило, решение принимается головным предприятием, расположенным в другом субъекте и региональные управляющие повлиять на принятие решения по поставке товаров не могут.

По словам Григория Лаврухина, в регионе действует комплекс мер поддержки товаропроизводителей, которые помогают предприятиям в модернизации производств и закупке оборудования. Кроме того, идет согласование ассортимента и заключения договоров на поставку тульских продуктов в крупные торговые сети.