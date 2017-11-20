В Тульской области обнаружены фальшивые доллары и рубли

С июля по сентябрь сотрудники тульских банков выявили 126 российских купюр с признаками подделки. По данным пресс-службы регионального отделения Банка России, наиболее часто аферисты подделывают банкноты номиналом 5000 рублей.

Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются тысячерублёвые купюры. За три месяца в регионе обнаружено 70 таких подделок. Поддельные 500 рублей были выявлены в единственном экземпляре. Кроме того, на территории Тульской области найдено три фальшивые долларовые купюры.

По словам руководителя тульского отделения Банка России Дмитрия Новикова, для проверки подлинности купюр туляки могут обратиться в любую кредитную организацию – эта процедура совершенно бесплатна.

Подробную информацию о платежеспособности и защитных признаках денежных знаков Банка России, в том числе новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, можно получить на официальном сайте учреждения.