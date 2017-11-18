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В Тульской области Hyundai Santa Fe протаранил Mercedes-Benz
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области Hyundai Santa Fe протаранил Mercedes-Benz

В результате ДТП трое пострадали. О их состоянии не сообщается.

Авария на 9 километре автодороги «Тула-Белев» произошло 17 ноября около 21 часа вечера.

Как сообщили Myslo в отделе пропаганды УГИБДД России по Тульской области, 31-летний водитель Hyundai Santa Fe, поворачивая налево столкнулся со встречным Mercedes-Benz, которым управлял 20-летний мужчина.

В результате аварии пострадали трое, ехавшие в Mercedes-Benz: водитель, 19-летняя девушка и парень 24 лет.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:07 +2
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