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Тулячка фиктивно прописала в своем доме 15 мигрантов

Тулячка фиктивно прописала в своем доме 15 мигрантов

Выясняются все детали происшествия.

В Тульской области полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства. В селе Хрущёво, по предварительным данным, 39-летняя безработная местная жительница зарегистрировала 15 иностранцев из двух разных государств. При этом женщина не предоставила им фактических мест для проживания.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в полиции выясняют все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:42 +1
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