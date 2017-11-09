Тулячка фиктивно прописала в своем доме 15 мигрантов

В Тульской области полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства. В селе Хрущёво, по предварительным данным, 39-летняя безработная местная жительница зарегистрировала 15 иностранцев из двух разных государств. При этом женщина не предоставила им фактических мест для проживания.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в полиции выясняют все детали происшествия.