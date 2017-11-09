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Тульские полицейские приняли участие в праздничном флешмобе
Кадр из видео.

Тульские полицейские приняли участие в праздничном флешмобе

Наши правоохранители передали «Полицейский привет» коллегам.

Накануне профессионального праздника МВД РФ провели флешмоб «Полицейский привет».

Сотрудники территориальных органов внутренних дел от Владивостока до Ярославля, от Магадана до Калининграда, от Благовещенска до Смоленска передали друг другу эстафету поздравлений.

– В числе участников акции — участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, представители других служб. Каждое видеообращение — это короткий рассказ о своем родном крае, специфике службы и, конечно, добрые пожелания полицейским из других регионов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во флешмобе приняли участие и сотрудники тульской полиции. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:07 +2
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