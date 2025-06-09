«Книги на лето»: что почитать детям и взрослым и как создавать свои сказки

Спросили тех, кто издает книги, и тех, кто их продает. А доктор филологических наук и лингвист Максим Кронгауз раскрыл секреты мастерства сказочников.

В начале июня в «Октаве» прошел фестиваль «Книги на лето». Это ежегодное событие традиционно собирает любителей литературы и книжных новинок.

Myslo узнал у участников книжной ярмарки, какие книги они рекомендуют для чтения летом.

Издательство «Крылья» представило книги для детей.

Топ-3 книг на лето от издательства:

Для подростков — «10 дней у дедушки в деревне» Шалвы Амонашвили. Эта трогательная книга рассказывает про городского подростка, который летом отправился к дедушке в деревню, и о том, как за 10 дней изменилась его жизнь. Книга подскажет читателю, как раскрыть таланты и способности, обрести внутреннюю силу, как выстраивать отношения с родителями, правильно обращаться с деньгами и много, много еще интересного.

Для дошкольников — «Секреты волшебства» Светланы Сивириной. Книга о том, как быть волшебником своей жизни. В ней девять сказок-секретиков на разные темы: про мечты, волшебные слова, мам-планеты, а также о том, как важно быть самим собой и что это и есть самое настоящее прикладное волшебство.

Для школьников — «Гагосин, Лаппа и синий-синий чай» Светланы Минаковой. Книга про путешествие лесных обитателей. В пути они строят шалаши, обожают придумывать всякие праздники, делают тайники, варят лесной суп, создают музыку и пишут стихи. И в итоге оказываются на песке у моря….

Издательство «Молодая мама» рекомендует к прочтению классику во всем ее многообразии.

Творческим людям наверняка будут интересны книги от издательств «Сеанс» и TATLIN.

Первое специализируется на литературе про киноиндустрию и жизненном пути великих людей из этой сферы. Второе рассказывает про архитектуру и творчество в сфере строительства.

Вова Апенов, руководитель тульского магазина комиксов BWComics также поделился своим списком интересных для чтения книг:

«Моника» — биография женщины, охватывающая период ее жизни с 60-х годов до современности. Это книга-головоломка, которая позволяет читателю представить себя исследователем и вместе с героиней искать ответы на главные вопросы ее жизни.

«Сказки Гамаюн» Александра Уткина — комикс основан на сказках Афанасьева. Это новый взгляд на знакомые с детства русские народные сказки. Благодаря мастерству Александра Уткина их сюжеты переплетаются друг с другом, образуя единую волшебную вселенную, и раскрываются с неожиданных сторон. Магические испытания, встречи с мифическими существами, смертельные опасности и захватывающие приключения — книга не даст заскучать ни на минуту.

«В голове Шерлока Холмса» — в основе комикса лежит оригинальная история. Это графический роман Артура Конан Дойла, Сирила Льерона и Бенуа Даана. Его иллюстрации хочется разглядывать бесконечно: комикс композиционно весьма сложен и имитирует способ мышления Холмса, который накручивает бесконечное количество фактов, нанизывает, будто на нить, улики. Это комикс предоставляет супер-возможность оказаться в голове великого сыщика и понаблюдать, как он ведет расследование.

Мастер-класс по написанию сказок дал гостям фестиваля лингвист Максим Кронгауз. С 2013 года он руководит Центром социолингвистики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, а с 2015 года — заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик ВШЭ.

— Говоря о том, как строится сказка, я хочу упомянуть одного поэта и двух ученых. Идеи, которые мне близки, прежде высказывались этими замечательными людьми. Первый из них — Давид Самойлов, он написал стихотворение об одном из важнейших способов обучения — подражании.

Идея его заключается в том, что подражание лежит в основе образования, однако истинный писатель этим не ограничится.

Я согласен, что начать писать сказки можно с подражания, но потом нужно научиться передавать себя через текст.

Вторым хотел бы упомянуть великого филолога Владимира Проппа, написавшего книгу «Морфология сказки». Он указал на постоянные элементы народной сказки. Их, как кубики, можно складывать по-разному и получать разные варианты сказок.

Отчасти я иду по этому же пути, хотя беру другие составные элементы. Но сама идея — брать эти элементы и складывать их определенным образом — она актуальна сейчас и всегда.

Третий — французский ученый Жак Деррида, который ввел термин «деконструкция», то есть понимание посредством разрушения стереотипа или вовлечения его в новый контекст. Этим я и занимался, когда писал книгу «Пишем сказки».

Максим Кронгауз предложил гостям фестиваля пройти по ускоренной программе обучение в школе сказочников. Процесс оказался несложным, его может повторить каждый:

Первым уроком стало выделение типичных сюжетных схем и отработка навыка наполнения привычных сюжетов другими персонажами. Затем урок наоборот: берем привычных героев, например народных сказок, и погружаем их в другие сюжеты. Если трудно выдумать новый сюжет, то переводим героев в другую сказку и смотрим, как они существует в ней. Третья часть — это попытка оторваться от готовой основы и сочинить свою сказку.

Юные гости фестиваля с удовольствием погрузились в мир волшебства и увлеченно выполняли задания, придумывая свои сказки.

Затем Максим Кронгауз рассказал о своих любимых книгах:

— Одна из сказок, которая оказала серьезное влияние на меня, это «Колобок». Смысл ее усиливает фраза украинского философа Григория Сковороды. Она, согласно его завещанию, высечена на его надгробии: «Мир ловил меня, но не поймал». В каком-то смысле мы все немного тот самый Колобок, который озирается по сторонам, опасаясь Лисы.

Конечно же, это не единственная любимая книга. Я с 14 до 20 лет читал буквально запоем. Причем не только российских, но и зарубежных писателей. Люблю Сэлинджера, Воннегута, сказки Гофмана.

Сегодня мир настолько изменился, что есть большое количество умных и образованных людей, которые совершенно не читают книги. Это удивительно, но так бывает. Однако я уверен, что сказки и книги обязательно нужно читать. Среди моих любимых — сказки Гауфа, который умел писать одновременно интересно и для детей, и для взрослых. Еще из российских сказочников могу назвать Корнея Чуковского. Я считаю, что это писатель на все времена: так чувствовать звук, как он, мало кто способен.

А какие любимые книги у вас? Что бы вы посоветовали прочитать этим летом?