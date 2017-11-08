Банк России приглашает тульских предпринимателей на марафон

Участники мероприятия узнают, как привлечь деньги в стартап и увеличить доходность существующего бизнеса.

23 и 24 ноября Банк России проведёт онлайн-марафон «Деньги для дела». Как сообщает пресс-служба организации, проект ориентирован на молодых предпринимателей, которые собираются открыть свое дело или улучшить показатели действующего бизнеса.

Участники онлайн-марафона узнают, как привлечь деньги для запуска стартапа, какие инструменты финансирования лучше использовать на разных этапах его развития, как собрать деньги с помощью краудинвестинга и многое дрегое.

Своими знаниями с начинающими предпринимателями поделятся эксперты Банка России – руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, начальник отдела методологии и анализа рисков Юрий Божор, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Карелин, а также опытные бизнесмены.

Ознакомиться с подробной программой мероприятия и пройти регистрацию можно здесь.