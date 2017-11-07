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В Тульском музее оружия покажут личные вещи Аркадия Шипунова

В Тульском музее оружия покажут личные вещи Аркадия Шипунова

Выставка будет приурочена к 90-летию выдающегося конструктора-оружейника.

10 ноября в 12.00 в здании-шлеме Тульского музея оружия открывается выставка «Наша задача — превосходить!», посвященная 90-летию со дня образования Конструкторского бюро приборостроения и 90-летию со дня рождения выдающегося конструктора-оружейника Аркадия Георгиевича Шипунова, руководителя КБП в 1962-2006 гг.

Выставка отражает историю легендарного оборонного предприятия, раскрывает роль конструкторов-оружейников, создавших уникальные образцы вооружения для защиты Отечества.

Сегодня Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова является многопрофильной организацией с мощным научным потенциалом и высокотехнологичным производством, обеспечивающим серийный выпуск конкурентоспособной продукции на мировом рынке.

На выставке будут представлены личные вещи Аркадия Георгиевича Шипунова: три подарочных пистолета, рабочий стол, канцелярские принадлежности, копии патентов, редкие фотографии и другие документы.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:08 +3
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