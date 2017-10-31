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Тульские рукопашники привезли 12 медалей с соревнований

Тульские рукопашники привезли 12 медалей с соревнований

Наши спортсмены отлично выступили!

28 октября во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах состоялся первый городской фестиваль безопасности, проводимый под эгидой Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ при поддержке администрации городского округа.

В рамках фестиваля прошло открытое первенство по рукопашному бою среди детей и подростков. В соревнованиях приняли участие юные тульские спортсмены из спортивной школы «Триумф» и «Металлург».

По результатам соревнований наши рукопашники завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

призовые места

В возрастной группе 9 лет:

  • 1 место — Мартинес Иван, весовая категория 33 кг, ДЮСШ «Триумф» тр. Дагаев Д. С., Жданова И. Н.
  • 1 место — Иванов Виктор, 55 кг, ДЮСШ «Триумф», тр. Дагаев Д. С., Жданова И. Н.

В возрастной группе 10 лет:

  • 1 место — Власкин Фёдор, 36 кг, ДЮСШ «Металлург» тр. Дагаев Д. С.
  • 1 место — Свядощ Георгий, 46 кг, ДЮСШ «Триумф» тр. Дагаев Д. С., Жданова И. Н.
  • 2 место — Асланов Ренат, 36 кг, ДЮСШ «Триумф» тр. Дагаев Д. С., Жданова И. Н.
  • 2 место — Чеканихин Игорь, 39 кг, ДЮСШ «Триумф» тр. Дагаев Д. С., Жданова И. Н.
  • 2 место — Петров Николай, 42 кг, ДЮСШ «Металлург» тр. Дагаев Д. С.
  • 3 место — Кайтазов Руслан, 30 кг, ДЮСШ «Триумф» тр. Дагаев Д. С., Жданова И. Н.
  • 3 место — Гуркин Владислав, 36 кг, ДЮСШ «Металлург» тр. Дагаев Д. С.

В возрастной группе 11 лет:

  • 1 место — Губанов Вадим, 30 кг, ДЮСШ «Металлург» тр. Дагаев Д. С.
  • 1 место — Богданов Артём, 50 кг, ДЮСШ «Триумф» тр. Дагаев Д. С., Жданова И. Н.
  • 3 место — Дагаев Кирилл, 36 кг, ДЮСШ «Триумф» тр. Дагаев Д. С., Жданова И. Н.
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Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 1
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 2
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 3
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 4
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 5
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 6
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 7
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 8
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 9
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 10
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 11
Соревнования по рукопашному бою в Люберцах, Фото: 12
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:44 +2
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