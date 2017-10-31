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В Туле на улице Октябрьской произошло серьёзное ДТП
Фото Юлии Гришиной

В Туле на улице Октябрьской произошло серьёзное ДТП

На трамвайных путях столкнулись две иномарки, сведений о пострадавших нет.

На улице Октябрьской, рядом с остановкой «ул. Арсенальная» произошло столкновение двух автомобилей – Hyundai Solaris врезался во встречную легковушку.

Движение на улице затруднено, в обе стороны стоят трамваи. Сведений о пострадавших нет, но оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, для перевозки одной из машин был вызван эвакуатор.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:37 +1
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Место
Тулаулица Октябрьская

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