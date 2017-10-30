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В Тульской области определен новый стандарт, по которому жители будут оплачивать ЖКХ
Размер оплаты определен на ближайшие три года.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал новый региональный закон о размере субсидий жителям области на оплату ЖКХ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
В Законе прописаны пороговые значения размеров среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКХ:
- 10% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц;
- 15% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц;
- 22% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц.
На реализацию Закона из бюджета области будет направлено 130 018 000 рублей.
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