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Туляк заплатит штраф за нарушение правил рыбной ловли в Астраханской области

Туляк заплатит штраф за нарушение правил рыбной ловли в Астраханской области

Мужчина превысил количество крючков на удочке: вместо разрешенных пяти у него было шесть.

В Зареченском районе Тулы мировой суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Житель оружейной столицы Ю. Адамов обвинялся в нарушении правил рыболовства.
 
В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что 23 августа около полудня мужчина рыбачил на берегу реки Ахтуба Астраханской области.
«Он осуществлял любительский вылов рыбы донными удочками, оснащенными шестью крючками, что превышает количество крючков (5 штук) на орудие лова у одного гражданина», – пояснили в пресс-службе УСД по Тульской области.
 
Таким образом он нарушил п. 29.1 Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденного Приказом Минсельхоза РФ от 18.11.2014 №453.
 
В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. За содеянное он оштрафован на 2 тысячи рублей.
сегодня, в 14:35 0
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