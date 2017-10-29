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30 октября в Туле по нескольким адресам не будет воды

30 октября в Туле по нескольким адресам не будет воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

30 октября в Туле сотрудники АО «Тулагорводоканала» проведут плановые ремонтно-восстановительные работы в д. 2 на ул. Железняка.

В связи с этим с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Циолковского,
  • ул. Чекалина,
  • пер. Врубовый,
  • пер. Отбойный,
  • ул. О.Кошевого,
  • пер. Циолковского,
  • ул. Щорса,
  • ул. Пархоменко,
  • ул. Шевченко, 21 — школа и котельная.

 

вчера, в 22:03 +1
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