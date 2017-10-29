30 октября в Туле по нескольким адресам не будет воды
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
30 октября в Туле сотрудники АО «Тулагорводоканала» проведут плановые ремонтно-восстановительные работы в д. 2 на ул. Железняка.
В связи с этим с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Циолковского,
- ул. Чекалина,
- пер. Врубовый,
- пер. Отбойный,
- ул. О.Кошевого,
- пер. Циолковского,
- ул. Щорса,
- ул. Пархоменко,
- ул. Шевченко, 21 — школа и котельная.
Другие статьи по темам
Место
Прочее