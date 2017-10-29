30 октября в Туле по нескольким адресам не будет воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

30 октября в Туле сотрудники АО «Тулагорводоканала» проведут плановые ремонтно-восстановительные работы в д. 2 на ул. Железняка.

В связи с этим с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: