На трассе М-4 ночью грабитель с ножом напал на мужчину

18-летний злоумышленник отобрал у жертвы 80 тысяч рублей и два мобильных телефона.

В Киреевском районе полицейские устанавливают обстоятельства разбойного нападения. Жертвой преступления стал 42-летний мужчина. Поздней ночью на обочине дороги М-4 на него напал злоумышленник. Угрожая ножом, грабитель отобрал у жертвы 80 тысяч рублей и два мобильных телефона.

Не исключается версия, что преступник заранее знал о наличии у потерпевшего крупной суммы денег, а также о том, что жертва окажется ночью на обочине по пути из кафе-бара.

Мужчина обратился в полицию.

– В кратчайшие сроки в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 18-летний парень. Он признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.