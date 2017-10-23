У тульских выпускников повысятся шансы на поступление в МГИМО

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Между правительством Тульской области и одним из ведущих вузов страны подписано соглашение о сотрудничестве.

В Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел РФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Тульской областью. Соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и ректор Анатолий Торкунов.

По словам главы региона, соглашение усилит работу по выявлению и адресной поддержке одарённых детей в Тульской области. Алексей Дюмин напомнил, что в Туле недавно открылся Центр поддержки одарённых детей в области музыки и искусства «Мастерская Талантов».

К следующему учебному году в Ясной Поляне откроется еще один Центр для одаренных детей, где они будут обучаться гуманитарным и естественно-научным дисциплинам. Сотрудничество Центра с университетом будет способствовать развитию интеллектуального потенциала и профессионального самоопределения детей.

Кроме того, договор о сотрудничестве позволит проводить совместные мероприятия по профориентации молодёжи, работу по повышению квалификации педагогов. И наконец, для учеников старших классов и выпускников школ Тульской области будут предусмотрены квоты для поступления на факультет довузовской подготовки и подготовительные курсы университета, а это значит, что в дальнейшем у ребят появится хорошая возможность стать студентами МГИМО.

Ректор университета Анатолий Торкунов отметил, что это соглашение предоставит новые возможности и для самого вуза – у студентов пользуется большим спросом новая специальность «Экология и природопользование». На базе тульских промышленных предприятий молодые люди смогут проходить практику.