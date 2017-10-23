новости
новости
Регистрация
В Туле на стройке жилого комплекса погиб мужчина
Фото stek-group.com

В Туле на стройке жилого комплекса погиб мужчина

По данному факту следственный комитет проводит проверку.

23 октября на строительной площадке жилого комплекса в Туле произошел несчастный случай, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По предварительным данным, во время производства работ по облицовке стен физкультурно-оздоровительного комплекса щит опалубка, подвешенный на кран, перевернулся и упал на 51-летнего плотника-бетонщика. От полученных травм мужчина скончался.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
Несчастный случайпроверкапогиб мужчина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У тульских выпускников повысятся шансы на поступление в МГИМО
У тульских выпускников повысятся шансы на поступление в МГИМО
Туляк построил сердце из машин и поздравил любимую с годовщиной
Туляк построил сердце из машин и поздравил любимую с годовщиной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.