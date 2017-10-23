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В Туле на стройке жилого комплекса погиб мужчина
По данному факту следственный комитет проводит проверку.
23 октября на строительной площадке жилого комплекса в Туле произошел несчастный случай, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
По предварительным данным, во время производства работ по облицовке стен физкультурно-оздоровительного комплекса щит опалубка, подвешенный на кран, перевернулся и упал на 51-летнего плотника-бетонщика. От полученных травм мужчина скончался.
На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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